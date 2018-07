Rubano il furgone dalla ditta, poi la spaccata con i picconi al bar

di Paola Treppo

CODROIPO e SEDEGLIANO (Udine) - Rubano un furgone cassonato da una ditta didi Turrida die poi raggiungonodove prendono ala vetrata del, un locale molto noto nel centro del Medio Friuli, che sorge al 22 di viale Venezia; i due colpi sono stati messi a segno nelle prime ore di questa notte, mercoledì 18 luglio, intorno alle 5.A fare la brutta scoperta, tra quell'ora e le 6, sono stati il responsabile della ditta di surgelati e il gestore del bar: il primo si è trovato senza, l'altro con le finestre del locale spaccate e con il fondo cassa, di qualche centinaio di euro, portati via. Ingenti i danni per il Bar da Teto che ha postato su Facebook le foto dello scempio. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri per un primo sopralluogo. Adesso i militari dell'Arma indagano per identificare i ladri.