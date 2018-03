Colpo al Distretto sanitario: rubata la cassa automatica dei ticket

di Paola Treppo

REMANZACCO e CORMONS -nel fine settimana nella sede deldi via Venezia Giulia a(Gorizia) dove i ladri hanno forzato una porta secondaria senza fare scattare l'allarme e hanno rubato ladove si pagano le prestazioni sanitarie.L'intero blocco dello sportello è statodal pavimento dove era stato assicurato e quindi è stato portato via con una vettura. Il colpo è stato messo a segno nel fine settimana, probabilmente tra sabato e domenica, ed è stato scoperto solo questa mattina, alla riapertura del distretto.Ieri, però, domenica 18 marzo, intorno alle 17.30, un ragazzo che stava facendoin prossimità delle rive del torrente Torre, nel comune di(Udine), ha notato dei pezzi di metallo sparsi ovunque. Era quello che restava della cassa automatica rubata a Cormons. Il giovane ha chiamato subito la polizia di Stato e sul posto sono arrivati dopo poco gli agenti del Commissariato di Cividale del Friuli e la polizia scientifica della Questura di Udine per rilevare eventuali impronte e raccogliere ogni indizio utile.Per il colpo è stata utilizzata con ogni probabilità unarubata sabato sera adel Friuli. Dopo il colpo messo a segno a Cormons la cassa è stata portata nella notte sul greto delTorre e sventrata. Nella giornata di oggi i responsabili del distretto sanitario sporgeranno formale denuncia ai militari dell'Arma della Compagnia di Gradisca d'Isonzo che avvieranno un'indagine. Al momento non è possibile sapere quandofosse contenuto nello sportello automatico. Il danno è comunque ingente.