Sottopasso di via Trento allagato, traffico in tilt: situazione risolta dalla protezione civile

LATISANA (UD) - La squadra comunale di Protezione Civile del Comune di Latisana è stata allertata questa mattina, 25 settembre, intorno alle 7.30 dalla Sala operativa regionale della Protezione Civile regionale (Sor) di Palmanova per un allagamento che ha interessato il sottopasso di via Trento a Latisana.

Il tempestivo intervento della Squadra comunale di Protezione Civile di Latisana ha risolto in breve tempo la situazione di criticità creatasi questa mattina a Latisana per l'allagamento del sottopasso di via Trento. La viabilità è stata ripristinata. Sono state pulite le caditoie ostruite.