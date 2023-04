Pompe bloccate, sottopassaggio allagato: al lavoro i volontari della protezione civile

RIVIGNANO TEOR - Questa mattina, a partire dalle 8, i volontari della squadra comunale di protezione civile di Rivignano Teor, insieme all'assessore alla Protezione civile del Comune, Massimo Tonizzo, sono intervenuti per un allagamento del sottopasso della A4 sulla strada tra Pedrina e Rivarotta. Per cause da accertare, le pompe che normalmente si attivano per liberare l'acqua dal sottopassaggio non funzionano. Così, per risolvere il problema, sono stati utilizzati dei generatori della Protezione civile comunale in modo da riattivare i sistemi di pompaggio. Nessun mezzo è rimasto intrappolato in acqua.