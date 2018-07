La titolare della sala scommesse non c'è mai: il questore la "chiude"

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRULI (Udine) - Gestiva l’attività diMagic Games, in via Taboga, adel Friuli, senza rispettare la norma del Testo unico della leggi di pubblica sicurezza che prevedono, tra l'altro, l’obbligo di esercitare personalmente l’attività. Così il questore di Udine, Claudio Cracovia, ha sospeso l'attività per una settimana.L'irregolarità è emersa durante alcuni controlli fatti in tre diverse giornate della settimana scorsa da parte degli agenti del Commissariato di polizia di Tolmezzo, diretto dal vice questore aggiunto Alessandro Miconi; è emerso chedalla titolare dell’autorizzazione di pubblica sicurezza. Alcune di loro, tra l'altro,La scarsa attenzione nella modalità di conduzione della sala gioco e scommesse Magic Games riscontrata dalla polizia di Stato nei confronti della titolare, Z.Y. le sue iniziali, di nazionalità cinese, come i collaboratori di cui si avvaleva, ha fatto rilevare una direzione non consona sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, proprio per la totale assenza dellao di un rappresentante autorizzato. Da qui la sospensione dell'attività, notificato alla titolare della licenza lo scorso martedì 10 luglio, con l’avvertenza che eventuali ulteriori violazioni future saranno punite con sanzioni amministrative più gravi previste dal Tulps.