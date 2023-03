Sold out per il "Giovedì prima di tutto" con Siagri, Cassani e Ghiotto

Lo scienziato Roberto Siagri, l’ex ciclista e già ct della nazionale azzurra di ciclismo Davide Cassani e l’esperto di energie rinnovabili Matteo Ghiotto hanno appassionato ieri sera, giovedì 2 marzo, al Cinema David di Tolmezzo, il folto pubblico che ha presto parte al secondo incontro del ciclo "Giovedì prima di tutto” organizzato dall'istituto di Credito PrimaCassa Fvg. Più di 200 persone sono appassionate ai dialoghi, moderati dalla giornalista Monica Bertarelli, degli ospiti chiamati a dare la propria testimonianza sui temi della transizione ecologica ed energetica, dello sviluppo del territorio ad essere legato, del progresso tecnologico e dell’innovazione, ponendo l’accento sui concetti di etica e di impegno. Il fisico Siagri ha incentrato i suoi interventi su digitalizzazione e“servitizzazione”, Cassani ha raccontato come il mondo del ciclismo si sia voluto e quanto il nostro paese sia ancora lontano, rispetto ai paesi nordici, da scenari di sviluppo di piste ciclabili e servizi ad esse correlati. Ghiotto ha anticipato il ruolo che le comunità energetiche avranno a sostegno di aziende e privati. Il pubblico si è fatto trasportare tra emozioni sportive e visioni di nuove prospettive di sviluppo tecnologico ed ecosostenibile del territorio. Al termine del confronto, il presidente di PrimaCassa FVG Giuseppe Graffi Brunoro ha consegnato 18 borse di studio dell’istituto di credito ad altrettanti studenti iscritti al corso ITS di energy specialist, tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti energetici, che si tiene al parco tecnologico di Amaro e organizzato dalla Fondazione MITS Malignani e dal Carnia Industrial Park A testimoniare il valore della formazione ITS quale strumento di approfondimento degli studi post superiori, è intervenuta Paola Perabò, vice presidente della Fondazione MITS Malignani e Carnia Industrial Park

Ultimo aggiornamento: 18:48

