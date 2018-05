Sperso sul monte: salvato in extremis prima del violento temporale

di Paola Treppo

MALBORGHETTO VALBRUNA (Udine) - Esce a fare unasulle montagne diValbruna e sceglie come meta il. Poi, però, si trova in difficoltà lungo il tratto di percorrenza e teme di non riuscire più a tornare alla base.In più si è fatto male: nulla di serio ma le ferite gli impediscono di fare rientro in piena sicurezza. A quel punto l', un uomo di, decide che è meglio non proseguire da solo, anche perché le previsioni meteo non sono buone.Chiama il 112Nue col telefonino e la sala operativa dei vigili del fuoco di Udine cerca di capire in che punto del monte si trova. È allora che la centrale Sores di Palmanova invia sul posto l'elicottero sanitario che, decollato dalla centrale Sores di Campoformido, raggiunge il monte Cucco, individua l'udinese e lo porta in salvo a valle.Con l'aiuto del soccorso alpino del Cnsas di Cave del Predil, l'escursionista viene portato in volo alla base operativa e quindi condotto al poliambulatorio di Tarvisio per tutte le medicazioni del caso. È successo nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 13 maggio. Subito dopo sulla zona si è scatenato un