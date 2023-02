Lo trovano privo di coscienza alla base di una pista, gravissimo un uomo di 70 anni

TARVISIO - Un uomo di 70 anni è stato soccorso nel primissimo pomeriggio di oggi, lunedì 13 febbraio, dalle equipes sanitarie dopo essere stato trovato privo di coscienza alla base di una pista, nel territorio del comune di Tarvisio.

Le persone che lo hanno notato a terra incosciente hanno chiamato subito il numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto prontamente l'ambulanza proveniente da Tarvisio e l'elisoccorso. L'uomo è stato preso in carico dai sanitari e trasportato, in codice rosso, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.