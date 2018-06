Grave malore per un marittimo sul mercantile: soccorso nella notte

di Paola Treppo

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) -che ha accusato unmentre era a bordo di unbattete bandiera turca ormeggiato nella rada dia San Giorgio di Nogaro. L'allarme è stato lanciato questa notte, mercoledì 20 giugno, via radio.A ricevere la richiesta di aiuto è arrivata ae ha attivato prima il Cirm, il Centro internazionale radio medico. Poi la chiamata è passata alla capitaneria di Porto di Monfalcone per la richiesta di un eventuale sbarco, in emergenza, del marittimo straniero che si era sentito male, a bordo della motovedetta Cp846, di stanza a Grado. Immediati i soccorsi da parte del personale medico che, dopo essere stati imbarcati a bordo della vedetta della guardia costiera, sono riusciti a salite a bordo dele a stabilizzare l'uomo colto dal grave malessere.