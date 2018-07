Persi nella nebbia a 2000 metri: soccorsi al buio sotto la pioggia

di Paola Treppo

PALUZZA (Udine) -nella notte duesulle alture di; gli uomini del soccorso alpino del Cnsas di Forni Avoltri li hanno soccorsi nella notte riuscendo a portarli in salvo intorno alle 2.30 di oggi, lunedì 2 giugno. Ad aver perso l'orientamento è stata unadi Wolfsburg in vacanza a Mauthen, U.W.W., lui, 61 anni e K.B.W. la moglie, 58 anni, che stavano rientrando dal Monte Cellon, Creta di Collinetta.I due si erano imbattuti in un banco di nebbia che li aveva disorientati conducendoli su una traccia di sentiero senza segnavia a quota 2000 metri. Una volta raggiunti i soccorritori si sono accorti che la donna accusava difficoltà e malessere e non era in grado di scendere autonomamente.La loro posizione è stata individuata grazie al servizio Sms locator che si basa sulle coordinate ottenute attraverso il telefono cellulare tramite la centrale di Torino che lo attiva. A recuperarli è stata una squadra di dieci tecnici del Cnsas di Forni Avoltri che li ha raggiunti a piedi e li ha scortati nel rientro alsotto la. L'intervento è stato condotto con molte precauzioni ed è stato necessario in un secondo tempo far intervenire altri tre tecnici che hanno raggiunto il gruppo dei soccorritori con la barella viste le difficoltà della donna, poi affidata al personale medico di una ambulanza chiamata sul posto per accertamenti sanitari.