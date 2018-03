Scivola e cade nel burrone, sviene: trovato in ipotermia dai suoi amici

di Paola Treppo

TAIPANA (Udine) - Soccorso un uomo caduto in unsul Gran Monte a. Vittima di una perdita di equilibrio che lo fa fattonei boschi sopra la frazione di Monteaperta, un 52enne del posto che era uscito per una. A dare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa, sono stati i parenti.Tempestivi i soccorsi, anche grazie ad alcuni cittadini del posto che conoscono bene la zona montana: con il loro aiuto l'uomo è stato trovato in tempo, prima che scendesse il buio. Il 52enne è stato individuato in fondo a un burrone, scivolato per diverse decine di metri; aveva perso i sensi dopo aver battuto la testa.Era in stato die trascorrere la notte all'addiaccio avrebbe potuto per lui essere fatale. Trasportato in paese intorno alle 18.30 di ieri, sabato 3 marzo, l'uomo è stato soccorso dal personale sanitario di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Poi la corsa ina Udine dove il 52enne è stato accolto in stato di ipotermia. Le sue condizioni sono serie ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.