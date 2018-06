In cordata sul monte senza l'acqua: coppia di alpinisti si sente male

di Paola Treppo

TAVAGNACCO e GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Due giovanidihanno chiesto l'intervento del soccorso alpino per essere recuperati sullo spigolo del monte, adel Friuli. La cordata stava scendendo inlungo lo spigolo che aveva poco prima risalito fino alla cima. Durante la discesa i due avevano perso il loro rifornimento di acqua:La chiamata è arrivata tramite la centrale Sores di Palmanova alla stazione del soccorso alpino Cnsas di Gemona Udine. Sul posto è intervenuto l'elicottero sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido che ha verricellato il tecnico die un altro tecnico sullo spigolo, in prossimità del penultimo tiro di corda della scalata; sono stati così assicurati e agganciati i due alpinisti al verricello, issandoli a bordo e portandoli in salvo. Si tratta di L.I., una donna di 31 anni, e di S.A.M., un uomo di 33 anni.