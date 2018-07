Finisce nella caditoia: micio salvato col richiamo audio di mamma gatta

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Era finito dentro unaun piccoloe i vigili del fuoco di Gemona sono riusciti ascaricato dadel. Il singolare intervento di soccorso è stato portato a termine aquesto pomeriggio, sabato 7 luglio, intorno alle 14.A sentire il suo miagolio è stata la titolare delo, in via Bariglaria, che ha chiamato i pompieri chiedendo aiuto per la bestiola: «Non sapevo che fare - ha detto -; non potevo lasciarlo lì. Non sapevo neanche che i vigili del fuoco intervenissero per cose del genere invece sono arrivati subito. Sono stati eccezionali, stupendi e lo hanno salvato. Io avevo provato con un pezzettino di prosciutto ma non c'ero riuscita».I pompieri hanno aperto la caditoia, spostando un, hanno calato il telefono cellulare e poi gli hanno fatto sentire l'audio con il richiamo di mamma gatta. A quel punto il micino è uscito da una tubazione. Il gattino è stato subitoda una giovane gemonese, da Anna, che si era fermata per caso per seguire l'intervento di soccorso.