Escono in barca all'alba: il motore ha un'avaria, soccorsi dai pompieri

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADO e MARANO LAGUNARE -per unatra Grado e Marano, in zona Marinetta, all'imbocco del canale perquesta mattina, domenica primo luglio, poco dopo le 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.Sul natante, di cinque metri, c'erano due persone, italiane, che non sono rimaste ferite. I pompieri hanno utilizzato unadatto alla navigazione in laguna e hanno raggiunto la banca, trainata poi fino a Lignano. Il natante ha avuto undi natura elettrica al motore.