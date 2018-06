Cerca funghi sul sentiero franato: anziana soccorsa con l'elicottero

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLMEZZO e ZUGLIO (Udine) - Una donna ha perso l'orientamento durante unain cerca ditra le alture die diquesta mattina, venerdì 15 giugno. Si tratta di una carnica di 67 anni, B.D. le sue iniziali, di Caneva di Tolmezzo. La pensionata ha chiesto aiuto chiamando i parenti quando ha capito di essesi persa.Il marito l'aveva accompagnata sopra Fusea dandole appuntamento a Sezza qualche ora più tardi. La donna ha però smarrito l'orientamento dopo esser stata costretta a cambiar rotta a causa di un punto del, sotto la quale la donna è passata ma da dove non ha più ritrovato il percorso.I tecnici del Cnsas hanno tentato di individuare la sua posizione attraverso il sistema di geolocalizzazione SmsLocator e la centrale di Torino, ma la donna non è riuscita ad attivarlo. Nel frattempo, in cerca di una zona di copertura del cellulare più stabile, la pensionata ha raggiunto un'area con più visibilità e una radura, a una quota di circa 800 metri sotto ilQuesto che ha consentito ai tecnici del soccorso alpino di cambiare strategia: la donna, infatti, è riuscita a spiegare bene il punto in cui si trova. Iquindi si soni recati sul posto non a piedi ma con l'elicottero della Protezione civile Fvg. I tecnici, pronti a partire in dieci dalla frazione di Marcilie di Sezza, hanno poi recuperato la donna. Sul posto anche anche Guardia di Tolmezzo del Sagf e i vigili del fuoco.