«Sono esausto», undicenne si ferma in quota con il temporale in arrivo. Portato a valle con l'elicottero

FORNI DI SOPRA (UDINE) - Camminata troppo impegnativa il ragazzino si ferma esausto. E siccome si avvicina il temporale interviene il soccorso alpino con l'elicottero per portarlo a valle. Sul Monte Tinisa tra le 15.30 e le 17 di oggi, 12 settembre, le squadre del Soccorso Alpino sono state caricate a bordo dell'elicottero della Protezione Civile per esser condotte velocemente in quota dagli escursionisti che avevano richiesto supporto per un undicenne che non riusciva più a scendere perché esausto. Il minorenne era accompagnato da tre adulti, la mamma e due uomini, tutti di Trieste. Data la distanza dal fondovalle e considerato l'imminente temporale con pioggia, che poi è arrivato, si è optato quindi per l'invio dell'elicottero.