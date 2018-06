Passaggio di Sappada in Friuli: i nuovi 15 tecnici del soccorso alpino

di Paola Treppo

SAPPADA (Udine) - Formalmente ratificato il 3 giugno scorso il passaggio della stazione deldisotto l’ala del Servizio regionale Soccorso alpino e speleologico delVenezia Giulia. Un passaggio naturale dopo ladel 5 dicembre 2017 che ha sancito l’inclusione del Comune di Sappada all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia, passandolo dalla provincia di Belluno a quella di Udine.La presa in carico è stata stabilita grazie agli accordi presi con il Cnsas Sasv, il Soccorso alpino del veneto - Seconda zona Dolomiti Bellunesi. Di fatto, quindi, dal 3 giugno scorso la stazione di Sappada è diventata a tutti gli effetti la decima stazione di Soccorso alpino della regione Friuli Venezia Giulia.Quindici i tecnici sappadini che vanno ad arricchire l’organico di 365 tecnici volontari del Fvg, con un preciso territorio di competenza che va dal gruppo del- Chiadenis al versante settentrionale delleoltre che nell’assistenza alle varie attività del proprio territorio comunale.Ecco chi sono: Mauro Colle Fontana, Christian Galler, Manuel Graz Cesco, Stefano Graz, Giovanni Hoffer, Francesco Piller, Gianpaolo Piller, Cristian Piller Roner, Maurizio Piller Roner, Roberto Piller Roner, Giuseppe Puicher Soravia, Fabrizio Puntel, Ivan Romanin, Luciano Scano, Christian Tosetto - cui presto andrà ad aggiungersi il sedicesimo, Matteo Fauner.«Quella di Sappada - così il presidente del Cnsas Fvg,- è una realtà molto dinamica, con le carte in regola per rispondere alle esigenze del territorio di competenza. Siamo consapevoli che per i nostri nuovi corregionali non sarà un passaggio formalmente semplice, ma da parte del servizio regionale del Friuli e delci sarà tutto il supporto necessario per renderlo operativamente agevole».