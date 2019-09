Si perde a Forcella Cason: coppia recuperata nella notte a 2200 metri di quota

UDINE - Sono stati recuperati e condotti al sicuro i due incauti escursionisti che ieri sera si erano persi: 4 operatori del Soccorso Alpino si sono recati a piedi e con le torce a Forcella Cason, fino ad una quota di circa 2.200 metri in piena notte, percorrendo quasi mille metri di dislivello. I due escursionisti, un uomo e una donna di Castions di Strada (Udine), di 44 e 45 anni, avevano richiesto aiuto perché stanchi e disorientati nell'affrontare la discesa del tratto ripido della forcella Cason.



La donna è stata assicurata in discesa con una corda per darle sicurezza ed equilibrio. Lentamente soccorritori e soccorsi sono rientrati a valle intorno a mezzanotte. I due erano partiti alle 13 dal Rifugio Giaf con l'intento di percorrere l'Anello di Bianchi: giunti ad un bivio, invece di girare a destra, sono saliti verso Forcella Cason. Quando erano quasi in cima, in un tratto di roccette con ghiaia scivolosa hanno chiamato i soccorsi in quanto la donna era impossibilitata a scendere: i due non avevano calzature adeguate all'escursione e essendo partiti tardi sono stati colti dal buio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA