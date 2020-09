Tre alpinisti sloveni bloccati in parete dal forte vento

Tarvisio (Udine) - Una cordata di tre alpinisti sloveni ha chiesto aiuto tramite il NUE112 intorno alle 19.30. I tre alpinisti, due uomini e una donna, si trovano sulla via Krobath-Metzger alla Cima di Riofreddo, nelle Alpi Giulie, a trecento metri dalla cima e al penultimo tiro prima della cengia, dove solitamente si conclude la via. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso per tentare un recupero ma la missione è stata abortita a causa del forte vento.

Il recupero verrà tentato nuovamente domani mattina appena farà luce. Sono stati allertati tramite la Sores tutti i tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, venticinque persone, e la Guardia di Finanza di Sella Nevea, pronti a fornire supporto alle operazioni già dall'alba di domani. I soccorritori della stazione di Cave del Predil terranno un contatto con gli alpinisti tramite cellulare a scadenza oraria per tutta la notte.