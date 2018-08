Scalatori bloccati tutta la notte in parete: erano in stato di ipotermia

di Paola Treppo

ALTO FRIULI (Udine) - Il soccorso alpino della stazione di Cave del Predil di Tarvisio è stata allertata per due alpinisti bloccati in parete sulla via Krobath Metzger alla Cima del Vallone, nelle Alpi Giulie, nella conca di Riofreddo, una via classica di difficoltà quinto superiore, 600 metri di dislivello e 700 metri di sviluppo. L'allarme è scattato ieri, sabato 4 agosto. Siamo in Alto Friuli, nel gruppo del Montasio.Si tratta di due sloveni, bloccati al diciannovesimo tiro, quindi quasi alla fine della via. Con loro, il capostazione di Cave ha tenuto tutta la notte i contatti al telefono, non potendo avviare la macchina dei soccorsi in parete e non potendo utilizzare l'elicottero a causa del buio.Questa mattina l'elisoccorso del Fvg, con a bordo due tecnici di elisoccorso, si è alzato in volo dalla elibase Hems di Campoformido per il recupero degli alpinisti con il verricello, direttamente dalla parete.Sono stati tratti in salvo alle 7.30 di oggi; sono in stato di leggera ipotermia. Sono stati portati a rifocillarsi nella caserma del Sagf della Guardia di finanza di Sella Nevea di Chiusaforte. Si tratta di una coppia di scalatori di Kranj (Slovenia), A.Z., un uomo di 34 anni, e Z.K., una ragazza di 27 anni.