Vacca cade nel burrone: i pompieri la fanno "volare" per 300 metri

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORNI AVOLTRI (Udine) - Unache eradentro a un burrone, finita in un corso d'acqua, a Collina di, è stata tratta in salvo nella mattinata di oggi, martedì 12 giugno, dai vigili del fuoco che, per l'intervento, hanno chiesto l'ausilio dell'dei pompieri diLa mucca era caduta nel burrone, dentro il rio Moraretto, nella giornata di domenica, quando la mandria era stata portata in quota, sotto il monte, vicino al rifugio Tolazzi, per l'alpeggio. Allora i vigili del fuoco avevano raggiunto Collina di Forni Avoltri ed erano riusciti a metterla in salvo portandola fuori dall'acqua. Oggi, con la disponibilità del velivolo decollato da Venezia, la mucca è stata imbragata, fatta "volare" per circa 300 metri e portata in salvo su un pianoro. Sta bene.