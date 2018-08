Paradiso low cost in Slovenia per i pendolari dell'oculistica

di Lisa Zancaner

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - Nella sanità, dove la carenza del settore pubblico si fa sentire subentra il privato, convenzionato o meno. Ma esiste una terza via per i pendolari della salute: le prestazioni oltre confine. Non si tratta delle cure transfrontaliere nell'Euroregione Nord Adriatica, ma di un vero mercato della sanità a suon di offerte concorrenziali e prezzi che molti friulani trovano allettanti. Dopo l'esplosione dei centri dentistici low cost che hanno fatto migrare dal Friuli Venezia Giulia molti utenti in Slovenia, Croazia, e perfino in Romania, ora è la volta dei centri oculistici che incrementano l'espatrio sanitario nella vicina Slovenia. Sono strutture all'avanguardia, accreditate anche dalla Joint