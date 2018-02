Sciatori cadono fuori pista: rotolano giù per metri. Slavine in rapida successione

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Situazione preoccupante in Friuli Venezia Giulia, dove si stanno verificando molte slavine sui monti, dopo le abbondanti nevicate di ieri.Allarme per una slavina questa mattina di sabato 3 febbraio, sulla pista 1 Tamai sul monte Zoncolan, nel comprensorio turistico invernale tra. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, però, si sono accertati che non si trattava di una slavina ma di. Sul posto è atterrato l'elicottero del 118 e sono giunti gli agenti di polizia di Stato in servizio sulle piste. I due sportivi sono rotolati per diversi metri e questo ha fatto pensare a una slavina. Uno di loro ha riportato un serio trauma toracico e l'altro un grave trauma al ginocchio. Uno dei due, nella caduta,. Le operazioni di recupero non sono semplici.Sempre questa mattina, intorno alle 10 e 45, una slavina si è staccata adi Chiusaforte (Udine). La slavina ha lambito la pista da sci. Il soccorso alpino ha bonificato l'area della valanga e sono state richieste le unità cinofile per la eventuale ricerca di persone sepolte, come prevede la procedura di sicurezza. Nessuno pare sia rimasto ferito.Alle 10 altra una altra slavina ha invaso la strada che porta al rifugio Zacchi, nella zona dei laghi di Fusine, a Tarvisio. È stato attivato il soccorso alpino per la bonifica della zona colpita dalla valanga.