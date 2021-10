Torviscosa, i candidati pareggiano e hanno la stessa età: vince Turco più giovane di 3 mesi

TORVISCOSA - Pari in tutto: nel numero delle preferenze (544) e negli anni di età (54). Così alla fine, a decretare il vincitore nella sfida elettorale di Torviscosa ( Udine), è stata la differenza di soli tre mesi, che ha permesso al più giovane di trionfare. Ad aggiungere originalità alla vicenda il fatto che il pareggio nei consensi non sia arrivato in uno sperduto centro di montagna, con poche decine di elettori, ma in un Comune della Bassa friulana di 2.689 residenti, nel quale, peraltro, c'era anche un terzo candidato in lizza, che si è assicurato gli altri 338 voti validi. A contendersi, fino all'ultima incollatura, la poltrona più prestigiosa del municipio, sono stati Enrico Monticolo e Marco Turco, entrambi sostenuti liste civiche. Dopo lo spoglio iniziale, al primo erano state attribuite 4 preferenze in più dell'avversario e c'era pure stato l'annuncio della vittoria - seppur ufficioso - da parte dalla Regione Fvg, sulla base dei dati comunicati al servizio elettorale. Dopo un immediato riconteggio preteso dallo sconfitto, è emersa la perfetta parità. Essendo entrambi del 1967, si è dovuti ricorrere alla data di nascita esatta. Monticolo è del 12 marzo, mentre Turco del 17 giugno, tre mesi di maggiore gioventù che gli sono valsi la proclamazione - seppur anch'essa provvisoria - e il mandato ad amministrare per i prossimi 5 anni. Dallo sconfitto è arrivata, immediata, la richiesta di un secondo conteggio, questa volta non dagli scrutatori locali, ma dall'ufficio elettorale circoscrizionale. Fari puntati in particolare sulle 35 schede nulle che sono state verbalizzate, per capire se ci siano stati errori nei conteggi, anche minimi.