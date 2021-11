«Demoliamo il sarcofago in piazzetta Antonini», Forlanini lancia il sondaggio

UDINE - È lì ormai dagli anni Novanta, a separare via Gemona da piazzetta Antonini. E dagli anni Novanta, quello che per gli udinesi è diventato il sarcofago, non smette di suscitare polemiche periodiche. Anche se a furia di passarci davanti è diventato familiare, per i più giovani quasi un segno identitario dello spiazzo davanti alla sede dell'Università, pure adesso a quel muretto-panchina non vengono risparmiati sguardi di scarso apprezzamento. Più volte si è parlato di abbatterlo (anche l'ex sindaco Sergio Cecotti voleva segarlo abbassandone l'altezza), ma nonostante tutto è ancora lì. Ora è l'attuale primo cittadino Pietro Fontanini a riproporre l'ipotesi di demolire il manufatto progettato dall'architetto Giancarlo Bettini, e lancia un sondaggio agli udinesi: «Si tratta di un manufatto realizzato più di vent'anni fa ha detto ieri, durante un sopralluogo sul posto -, e tante persone sollecitano la sua demolizione. Io sono di questa idea, ma mi rimetto al giudizio dei cittadini: secondo voi, è il caso di demolire questa costruzione che da oltre due decenni blocca la piazza e toglie la visibilità e la bellezza rappresentata dai due palazzi storici (Palazzo Antonini-Maseri e la sede dell'Ateneo), realizzando così uno spiazzo più ampio per poter ammirare gli edifici e godere di una piazza più grande?». Per Fontanini, ovviamente, la risposta è sì. E molti, probabilmente, saranno d'accordo con lui. D'altronde, quel manufatto è diventato negli anni simbolo di progetti approvati in maniera incomprensibile: «sarà un nuovo caso sarcofago» è lo spauracchio che viene rispolverato quando si temono realizzazioni fuori contesto di cui non ci si libererà più. E in effetti, la storia del muretto-panchina è stata segnata fin dall'inizio. Arredo urbano di quella che nell'800 era stata immaginata come la piazza più grande della città (con l'ipotesi, di cui non si fece nulla, di arrivare fino in piazza San Cristoforo buttando giù un isolato di case) e realizzata di quell'altezza su parere della Soprintendenza per ricordare un edificio che lì sorgeva un tempo, la costruzione ha sempre diviso l'opinione pubblica.



COMITATO

Era il 1999, infatti, quando nacque un Comitato per la demolizione del sarcofago di via Antonini, sottoscritto da nomi assai illustri della cultura, come l'architetto Gino Valle (che si riferiva alla costruzione come al periodo egizio di Udine), lo scrittore Carlo Sgorlon e l'artista Giuseppe Zigaina. Nello stesso anno, furono raccolte oltre 2.500 firme per abbatterlo, ma nonostante anche diverse amministrazioni ci abbiano provato, l'operazione pare assai complessa, a quanto pare per ragioni tecniche.