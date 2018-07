Simple Minds in concerto: attesi fans dal Triveneto e dall'estero

di Paola Treppo

UDINE - I, gruppo che ha fatto la storia deldegli anni ’80 e ‘90, che ha venduto oltre 60 milioni di dischi in carriera divenendo una delle realtà più influenti dell’intero movimento musicale new wave, sarà in concerto domani, martedì 10 luglio, al Castello diA quattro anni dall’ultima apparizione in Friuli Venezia Giulia, in un memorabile live a Lignano Sabbiadoro, Jim Kerr e compagni sono pronti a far ballare i fan che arriveranno anche da fuori regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit, in collaborazione con Regione, PromoTurismoFvg, Comune di Udine e Live Nation, saranno in vendita anche domani alla biglietteria, in piazza Libertà, a partire dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.30, in attesa dell’inizio del concerto, previsto per le 21.30. Info su www.azalea.it.Dopo le ultime apparizioni in Italia, con lo speciale e intimo tour acustico assieme a Kt Tunstall, la band è pronta a tornare nuovamente nella Penisola con sei imperdibili concerti in programma quest’estate, parte del nuovo tour mondiale della band.Nei prossimi concerti, oltre a tutti i grandi successi che li hanno resi immortali, tra cui Dont’t You Forget (About Me), Alive and Kicking e New Gold Dream, i Simple Minds presenteranno anche i pezzi del nuovo album, Walk Between Worlds, il 17° in studio che segue l’ultimo, Big Music, del 2014. Il nuovo disco è stato pubblicato lo scorso 2 febbraio, anticipato dal singolo Magic, ottenendo un ottimo riscontro da parte della critica musicale e del pubblico internazionale.Nati sul finire degli anni ’70 ed esplosi a livello mondiale negli anni ’80, gli scozzesi Simple Minds hanno scritto alcune tra le migliori pagine della storia del rock degli anni ’80 diventando, dopo l’uscita del, vero e proprio inno new wave, uno tra i gruppi più popolari dell’epoca. Scopritori di suoni, innovatori e rivoluzionari, tra avant-garde ed art-rock, pop ed ambient, i Simple Minds hanno, negli anni, raggiunto più volte le vette delle album charts con dischi come Life In A Day, Real To Real, Cacophony, New Gold Dream (81, 82, 83, 84), Sons And Fascination/Sister Fellings Calling, Empire And Dance, tutti album contenuti nello speciale box-set che la band ha pubblicato nel 2012.Questi cinque dischi hanno avuto un impressionante impatto sulla scena musicale dell’epoca, spiccando tra i primi vagiti della new-wave con accenni di elettronica, continuando a influenzare negli anni band come Manic Street Preachers, Primal Scream, The Killers, fino ai più recenti The Horrors, a dimostrazione di quanto siano ancora forti gli echi dei primi cinque lavori targati Simple Minds, considerati tra le più vitali espressioni del post-punk degli ultimi 35 anni di storia della musica. I Simple Minds sono(voce), Charlie Burchill (chitarra), Mel Gaynor (batteria), Andy Gillespie (tastiere), Ged Grimes (basso).