Sicuri al mare: pronta la squadra di 60 operatori tra bagnini e tecnici

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Al centro ile attorno tutti i servizi per garantire un soggiorno piacevole e soprattutto. In vista della stagione estiva ormai alle porte, asi punta su una squadra di operatori che garantiranno unsempre e ovunque.Sinergia è la parola d'ordine ed è anche il titolo dell'appuntamento annuale che la, Società Imprese Lignano, di Riviera, ha organizzato di recente nella sala convegni Kursaal per presentare la squadra dele gli altri operatori addetti al servizio ine negli uffici: si tratta di 60 persone in tutto di cui 20 che si dedicheranno al salvataggio in mare e sulla terra ferma.Presenti, a conferma della forte collaborazione con le istituzioni, il sindaco di Lignano, Luca Fanotto, il comandante della stazione territoriale dei carabinieri, il luogotenente Nerio Loise, il nuovo comandante della Capitaneria di porto, Raimondo Porcelli e il responsabile del pronto soccorso, Roberto Daminato.«Se ognuno fa la sua parte migliora la percezione complessiva di benessere e sicurezza che il turista ha della nostra città - dice Fanotto -. Non possiamo permetterci di sbagliare: nei giorni di ferie il turista ha bisogno che ogni cosa funzioni perfettamente». E che tutto è andato bene nella stagione 2017 lo ha confermato anche il responsabile del pronto soccorso di Lignano, Daminato, che ha parlato degli operatori del salvataggio come di personale ben preparato ad affrontare le«Con una località che nel mese di agosto supera i 230mila residenti, fare l'assistente ai bagnanti è una missione - ha detto il comandante della Capitaneria, Porcelli -; la preparazione e l'esperienza acquisita fa sì che gli operatori siano in grado di riconoscere una situazione d'emergenza». «Sulla spiaggia siete gli occhi e le orecchie anche delle forze dell'ordine - ha detto agli operatori della Sil il luogotenente Loise -. Non abbiate timore a chiamarci: è sempre meglio una segnalazione a vuoto che un sospetto lasciato andare».