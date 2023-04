UDINE - Preoccupa la situazione per la mancanza di precipitazioni in montagna, che si ripercuote sul Tagliamento.

Su andamento climatico, piogge, situazione falde proseguono gli aggiornamenti del Consorzio di bonifica Pianura friulana. Dopo un marzo più piovoso della media, ad eccezione che nell'Alto Friuli, anche il mese di aprile sta proseguendo con lo stesso trend. La fotografia fedele della situazione, la offrono i dati sugli scostamenti piogge mensili, rispetto alle medie degli ultimi anni. per le stazioni di Enemonzo, Gemona del Friuli, Udine, Cervignano e Cividale del Friuli, resi noti dal Consorzio.



TAGLIAMENTO

La mancanza di precipitazioni nel bacino montano si sta ripercuotendo sulle portate del Tagliamento, comportando una ridotta alimentazione della falda freatica.

La situazione più difficile si riscontra presso la stazione di Enemonzo, con scostamenti nel periodo dicembre-marzo di oltre il 40% rispetto alla media 1994-2022.

I livelli sono inferiori rispetto a quelli del 2022, e difficilmente avranno evidenti segni di ripresa nei prossimi mesi.



PIANURA

Nella pianura centrale e occidentale i livelli sono pesantemente sotto la media e peggio del 2022.

Anche il cividalese registra dati sotto la media, ma comunque leggermente migliori rispetto al 2022: le piogge sono state più frequenti e intense, per cui i livelli di falda si stanno attestando su valori superiori di oltre 1 metro rispetto al 2022, ma restano più basse di circa 7 metri rispetto ai livelli medi degli ultimi anni.

Questo andamento dovrebbe confermarsi nelle prossime settimane grazie alle piogge di marzo e aprile.



IRRIGAZIONE

Nel comprensorio gestito dall'ente, informa il direttore del Consorzio di bonifica Armando Di Nardo, proseguono le attività propedeutiche all'avvio della stagione irrigua.

«Sono in fase di avvio gli espurghi e gli sfalci nei comizi irrigui a scorrimento; proseguono, inoltre, secondo i programmi, i numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli impianti di pompaggio», fa sapere il direttore del Consorzio.