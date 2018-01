Si schiantano contro il platano con la Bmw: gravi tre minorenni

di Paola Treppo

NIMIS (Udine) - Si schiantano contro uncon la: gravi 4 ragazzi. L'si è verificato a, poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 13 gennaio, in piazza XXIX Settembre, nel pieno centro del paese collinare. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi, il conducente della potente vettura, un giovane di, ha perso il controllo del veicolo.La Bmw è andata a sbattere contro il grande platano secolare che cresce in piazza. L'impatto è stato molto violento e la macchina è rimasta gravemente danneggiata. A bordo c'erano altri tre giovani, tutti e tre, di 17 anni di età. Il botto ha svegliato molte famiglie che abitano in paese e in tanti hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue 112, temendo il peggio. A Nimis, inviate dalla centrale operativa Sores di Palmanova, sono giunte due ambulanze che hanno soccorso i quattro ragazzi, tutti accolti in. Hanno riportato ferite serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli che hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e bonificato la carreggiata.