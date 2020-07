Si perdono tra le valli di Ugovizza: è corsa contro il tempo per trovare tre escursionisti

TARVISIO È corsa contro il tempo per portare in salvo tre persone dai monti del tarvisiano. Dalla centrale operativa del Sores hanno allertato i soccorsi per la ricerca di tre persone, tutte di nazionalità straniera, che si sono perse in quota.



La richiesta di aiuto è arrivata alla centrale del Nue di Palmanova verso le 21. Il gruppo si è perso in prossimità del sentiero 504 a oltre mille metri di altezza in prossimità delle vallate di Ugovizza. Immediatamente sono partite le squadre del soccorso alpino e i Vigili del fuoco per le ricerche a cui si sono aggiunti i sanitari del 118.