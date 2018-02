Si getta dal ponte del Diavolo: uomo muore sul colpo a 47 anni

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Tragedia adel Friuli nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 febbraio, dove un uomo di 47 anni che viveva nella zona del Cividalese, si è gettato dalpoco dopo le 13 e 30.A vederlo salire suldello storico passaggio è stata unache stava attraversando il ponte in quel momento. È stata lei a dare l'allarme immediatamente e far accorrere sul posto il personale medico dell'e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli.I pompieri si sono calati in acqua e hanno raggiunto l'uomo ma per lui non c'era più nulla da fare. Eraper le gravissime ferite riportate nell'impatto con le rocce e l'acqua delNatisone. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco; sul posto la polizia di Stato del Commissariato di Cividale per tutti gli accertamenti. Non si conoscono le cause del gesto.