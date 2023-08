Si getta in acqua per soccorrere un minore in difficoltà, 45enne rischia di annegare

LIGNANO - A Lignano Sabbiadoro, a Sabbiadoro, all'altezza di via Carso, un uomo di circa 45 anni, dopo essersi immerso in acqua, per soccorrere un minore in difficoltà, ha ingerito acqua e ha presentato sintomi da sindrome da annegamento. È stato trasportato in ambulanza al Punto di primo intervento (Ppi) di Lignano Sabbiadoro per una prima valutazione.

Ultimo aggiornamento: 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA