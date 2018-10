Si dimettono da consiglieri quattro assessori: entrano i primi non eletti

di E.B.

TRIESTE - Hanno dismesso gli "abiti" da consigliere regionale quattro assessori regionali della Giunta guidata daper indossare soltanto i panni di componenti dell'Esecutivo. E' stata una delle prime e precise richieste che lo stesso governatore aveva fatto loro, fresco di elezioni a fine aprile. Da quella data è trascorso un pò di tempo semplicemente perchè doveva costituirsi la Giunta delle elezioni che è l'organismo consiliare preposto a questo tipo di procedure. Dunque, l'Aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri Barbara, Pierpaolo, Stefanodella Lega e Sergio Emidiodi Progetto Fvg. «L'Assemblea - si legge in una nota del Consiglio regionale - ha votato la surroga dei candidati alla carica di consigliere, in precedenza individuati dalla Giunta delle elezioni in base a quanto stabilisce il Regolamento interno del Consiglio.A prendere il posto dei dimessi sono i primi dei non eletti nelle medesime circoscrizioni: Luca, Antonioe Alfonsodella Lega e Edydi Progetto Fvg, che hanno prestato quindi giuramento, Morandini anche in friulano». Il presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin ha loro dato il benvenuto e formulato gli auguri di buon lavoro a favore della Comunità.