Sfonda la porta di casa nella notte e minaccia di morte madre e figlio

UDINE -di un appartamento e minaccia i familiari ma finisce in manette un uomo di 47 anni di Udinedalla polizia di Stato per violazione di domicilio e porto d'arma bianca. Tutto è successo intorno all'una di questa notte, martedì 22 maggio: l'uomo aveva suonato al campanello di un appartamento di un condominio nella zona est di, minacciando la donna.Pretendeva di parlare col figlio di lei che in quel momento non era in casa. Dopo aver minacciato di morte, era entrato nell'appartamento sfondando la porta. La polizia lo ha arrestato nel cortile del condominio, dove era sceso per attendere l'arrivo del rivale.In mano aveva un lungoche è stato posto sotto sequestro. Anche davanti ai poliziotti ha continuato minacciare di morte madre e figlio. Non sono chiare le ragioni del contrasto tra i due uomini. Le vittime non hanno voloto sporgere denuncia. L'uomo è stato comunque arrestato e portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.