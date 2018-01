Casa a fuoco per la frittura: vicina sfonda la porta e salva due anziani

di Paola Treppo

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Una donna di Ronchi dei Legionari è rimastanelladella sua casa di via Marconi a seguito dello scoppio di undivampato mentre il marito stava preparando la cena, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 23 gennaio, intorno alle 18. Per cause in corso di accertamento da parte dei pompieri, giunti sul posto con una autobotte e una prima partenza dal Comando di Gorizia, qualcosa non ha funzionato sul banco di cottura o forse nella cappa di aspirazione; l'uomo, 70 anni, stavadelle pietanze e l'olio ha preso fuoco.Da lì le fiamme si sono estese a tutta la stanza e la donna, non autosufficiente, ha respirato il fumo della combustione ed è rimasta intossicata. Avrebbe potuto riportare lesioni ben più gravi se una 40enne di Ronchi dei Legionari non fosse passata per caso di fronte all'abitazione in quel momento. La donna ha visto le fiamme che stavano bruciando la casa, si è fermata, ha dato l'allarme chiamando il Nue 112 e, nel timore che all'interno dell'abitazione ci fosse qualcuno in pericolo, hadi ingresso da sola.Nel farlo si èe ha riportato un taglio a una gamba. Nonostante ile le botte, la 40enne ha raggiunto la cucina e ha portato fuori dalla casa la donna intossicata, unadi 70 anni, dando fattivo e fondamentale supporto al marito. Così le ha salvato la vita. Entrambe sono state poi soccorse dal personale medico di due ambulanze, la prima per il taglio alla gamba, medicato in ospedale, la seconda per l'intossicazione; la 70enne non sarebbe in pericolo di vita.Intanto i vigili del fuoco hanno domato il rogo che ha danneggiato gravemente l'abitazione, in particolare la stanza della cucina. Per tutti gli accertamenti, in via Marconi sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Monfalcone e la polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone. L'area interessata dall'incendio è stata posta sottoper consentire ai vigili del fuoco di eseguire un sopralluogo e capire quali siano state le reali cause dell'incendio.