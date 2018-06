di P.T.

UDINE - Avevano trasformato lo scalo merci ferroviario diin un set in cui scattare un servizio fotografico di natura, diciamo, «artistica» con un giovanereale della lunghezza di oltre 50 centimetri.Tre ragazzi udinesi sono statiper questo motivo dalla polizia di Udine, che li ha sorpresi mercoledì pomeriggio, 6 giugno, all'interno dello scalo di viale Europa Unita.I giovani sono stati identificati e multati per aver fatto ingresso in un luogo non accessibile al pubblico, prima di fare ritorno a casa regolarmente con l'insolitoda compagnia.Ilè risultato regolarmente acquistato dai giovani, con idonea documentazione. Il suo possesso era stato anche segnalato al Corpo forestale per i riscontri amministrativi.