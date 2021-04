I pescatori avvistano un corpo nel canale del porto e danno l'allarme, sessantenne trovato senza vita

MARANO LAGUNARE (UDINE) - Uomo trovato morto nel canale: si tratta di un 60enne di Marano. A dare l'allarme, verso le 7 di questa mattina, domenica 18 aprile, sono stati alcuni pescatori. Al Nue112 hanno segnalato la presenza di un corpo nelle acque del canale che conduce al porto di Marano Lagunare. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano ha permesso di recuperare il corpo, ma per l'uomo - un sessantenne che risiedeva a Marano Lagunare - non c'era più nulla da fare. Sul posto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro, che dovranno chiarire le circostanze del decesso.