Fiorentina-Udinese 0-0, Diretta Gol di Nestorowski annullato dal Var

Una ritrovata Fiorentina, reduce dalla bellissima vittoria di San Siro ai danni del Milan e salita a 8 punti in graduatoria dopo le due sconfitte consecutive iniziali in campionato, ospita nel match domenicale delle ore 12.30 l'Udinese, compagine che dopo avere incassato 3 sconfitte consecutive contro Parma, Inter e Brescia sembra essersi ritrovata grazie al pareggio a reti bianche di Verona prima e alla vittoria sul Bologna poi nello scorso turno di campionato.E' una Fiorentina decisamente in palla quella che ospita quest'oggi l'Udinese allo stadio Artemio Franchi; i friulani, tra l'altro, non vincono a Firenze dalla stagione 2007/2008, quando furono Quagliarella e Di Natale a regalare i 3 punti agli ospiti, vanificando così il momentaneo pareggio viola con Pazzini. Sono solo 5, del resto, le affermazioni dei bianconeri nel capoluogo toscano nei 43 precedenti giocati in Serie A.FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore: MontellaUDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Mandragora, Sema; Nestorovski, Okaka. Allenatore: Tudor