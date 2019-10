Sereni Orizzonti, altre 20 case di riposo sotto inchiesta

di Marco Agrusti

UDINE - Borsoni pieni di documenti sequestrati, sia a casa di Massimo Blasoni che nelle strutture gestite da Sereni Orizzonti setacciate dalle Fiamme Gialle. E una frase che suona come una promessa: non è finita qui. Le indagini sulla presunta frode aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale che ha portato in carcere l'imprenditore udinese e altre tre persone (quattro, invece, gli indagati ai domiciliari) non si fermano. Anzi, si preparano a un nuovo probabile salto di qualità. «Stiamo parlando di una...