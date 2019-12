Maxi sequestro di uccelli, 10 sospetti: trovato di tutto, anche "richiami vivi"

UDINE - Caccia agli uccelli per fini illeciti. Questa l'ipotesi investigativa alla base dell'operazione condotta dal Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia. Dieci sospettati. Recuperato una sorta di corredo per l'uccellagione che annovera, oltre ad un grande numero di reti idonee alla cattura, anche trappole per avifauna, uccelli sia vivi che congelati e molto altro ancora tra cui centinaia di anelli per legalizzare uccelli catturati illecitamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA