Sequestrati pony prigioniero e 13 cagnolini: li libera il sindaco

di Paola Treppo

BASSA FRIULANA (Udine) - Unin pessime condizioni di salute, impossibilitato di fatto a muoversi, con gli, lunghi decine di centimetri, rinchiuso in unogusto, è statonei giorni scorsi all'interno di una casa privata di un piccolo paese della Bassa Friulana ed è stato affidato ina una persona ritenuta idonea a curare l'animale.Tutto avviene dopo una serie difatte dall'azienda sanitaria 2 da parte di numerosi cittadini. A quel punto intervengono sul posto gli uomini del, il Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale che fa parte deldel Friuli Venezia Giulia. Sul posto trovano non solo il pony ma anche 13 cani, di due sono cuccioli, che non hanno sufficiente spazio per muoversi in base alle normative regionali sul benessere animale. Scatta allora una ordinanza sindacale e le 13 bestiole vengono affidate a un canile dove saranno curate e seguite al meglio.