Pesca di seppie: sequestrate 750 nasse, rischio di incidenti marittimi

MARANO e SAN GIORGIO (Gorizia) -750poste in mare in tempi vietati per ladelle; le nasse costituivano unper la sicurezza dellaperché ostacolavano l’ingresso del canale di. I responsabili sono statiper aver utilizzato attrezzi da pesca professionale in tempi non consentiti; sono state elevate a loro carico tre sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di 12mila euro.​Sono state applicate anche 6 sanzioni accessorie relative l'assegnazione dei punti sia ai titolari delle licenze di pesca che dei comandanti delle unità da pesca. L'operazione è di venerdì scorso 6 aprlile ed è stata svolta dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo dicol supporto dai colleghi di Porto Nogaro (), rispettivamente sotto la guida del tenente di vascello Elisabetta Bolognini e del tenente di vascello Marco Tomaino.L’attività ha visto particolarmente impegnato l’equipaggio della motovedetta Cp 732, assegnata al dipendente Ufficio locale marittimo diSabbiadoro che ha proceduto al sequestro amministrativo degli attrezzi e all’elevazione delle sanzioni nei confronti di comandanti e armatori di tre unità da pesca iscritte all’Ufficio locale marittimo di, alle dipendenze dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro.«L’obiettivo comune di queste attività - spiegano i comandanti dei due Circomare di Grado e Porto Nogaro - è quello primario del controllo della filiera della pesca e della salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; specialmente in zone, come il canale di Porto Buso e gli specchi acquei limitrofi che sono caratterizzati dalla presenza sia attività di pesca professionale che di traffico marittimo mercantile e diportistico. Una situazione critica, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, per il rischio di».