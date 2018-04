Salami e mozzarelle "cotte" in autostrada: 150 kg di cibo da buttare via

di Paola Treppo

PALMANOVA (Udine) - Una pattuglia della polizia stradale diha scoperto che all’interno di un’autovettura fermata lungo laA4 venivano trasportatidestinati alla vendita, senza i requisiti igienico sanitari per il trasporto e a una temperatura molto al di sopra del consentito.La vettura è stata fermata alle 6 di oggi, sabato 21 aprile, all’altezza del comune di Palmanova, in carreggiata est; si trattava di una Peugeot 308 alla cui guida si trovava una persona residente inNotate sul sedile e nel vano posteriore alcune cassette in polistirolo e verificato il loro contenuto alimentare, la polizia ha fatto un’accurato controllo insieme al personale veterinario del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria 2 Bassa Friulana e Isontina.Ecco cosa c'era in auto: 121 kg di latticini confezionati fra cuie die 28 kg di salumi messi sottovuoto provenienti dale destinati alla vendita.Erano trasportati senza che il veicolo disponesse dei requisiti igienico sanitari previsti per questo tipo di alimenti: la vettura, infatti, non aveva un sistema refrigerante. Nell'abitacolo c'era una temperatura normale anzichè quella prevista di 4 gradi massimi.Al conducente campano sono state applicate diversee tutti gli alimenti sono stati posti sotto sequestro e saranno smaltiti, cioè distrutti da una ditta specializzata intervenuta nella sede della sottosezione di Palmanova della polizia stradale.