Sequestrato stabilimento di stoccaggio rifiuti di plastica ​di 18.000 metri quadri

UDINE - Uno stabilimento destinato allo stoccaggio e recupero di materiale plastico ed ingombrante, in provincia di Udine, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri dei Noe di Udine. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la società titolare dell'impianto aveva presentato la documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione ad esercitare. I militari del Noe, però, avrebbero appurato che la stessa documentazione è incompleta, denunciando il presidente del Cda della società proprietaria e gestrice, che ha sede a Pradamano (Udine).



Nel grande impianto, che ha una superficie di 18.000 metri quadri, erano stoccati 1.400 metri cubi di rifiuti, per un valore complessivo del sequestro di 2.5 milioni di euro. Questo, è stato eseguito al termine di una serie di ispezioni condotte dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico nell'ambito dell'attività di controllo nel settore disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e finalizzate al monitoraggio delle attività impegnate nel «ciclo della plastica».



Al termine del controllo, stabilimento e relativo impianto di aspirazione polveri sono risultati privi di ogni autorizzazione ambientale per la gestione dei rifiuti e le conseguenti emissioni in atmosfera. Il sequestro è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Udine.

