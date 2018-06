Venduti su internet come allevati in casa: sequestrati cuccioli di cane

di Paola Treppo

FRIULI COLLINARE (Udine) - Alcunididi varie razze tra i qualisono stati sequestrati dai uomini deldel Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia all'interno di una abitazione privata nella zona Collinare friulana. I cuccioli, provenienti dalla, hanno circa due mesi e mezzo di età e, al momento del controllo, sono risultati essere privi di vaccinazione antirabica, in violazione della normativa europea sull'introduzione dida compagnia.Le persone che sono statepubblicizzavano su sitila vendita dei cuccioli omettendo la loro provenienza e lasciando intendere che fossero nati in casa e in regola con tutta la documentazione sanitaria. L'attività di indagine del Noava era partita da alcune segnalazioni di alcuni acquirenti e diliberi professionisti che avevano notato nei cagnolini notevoli problemi di salute.Dopo essere stati sequestrati, i cuccioli sono stati affidati all'didove seguiranno il protocollo sanitario previsto dalla normativa; solo alla fine di questo periodo potranno essere adottati dai cittadini privati che ne faranno richiesta. Si tratta dell'ennesimo sequestro di animali da compagnia: il Noava consiglia alle persone che vogliono comprare un cane di rivolgersi ad allevamenti o a canili autorizzati e, in caso di dubbi, di rivolgersi alle autorità competenti.