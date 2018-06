Scava nei campi e si porta a casa le antiche anfore: preso tombarolo

di Paola Treppo

TERZO DI AQUILEIA (Udine) - Abbellisce la propria casa con dueoriginali che ha ritrovato durante degli scavi e non avvisa le autorità del loro ritrovamento. Viene scoperto e denunciato.È quanto accaduto oggi, giovedì 7 giugno, a Terzo didove i carabinieri della stazione di Villa Vicentina hanno trovato, durante una perquisizione domiciliare, due anfore di epoca romana, che abbellivano la casa di un 57enne del posto.I due pezzi antichi sono stati sequestrati perché l’uomo non ha dimostrato di possederle legittimamente e non ha fornito delle giustificazioni sulla loro presenza. I carabinieri sensibilizzano i cittadini ad avvisare immediatamente le autorità dei ritrovamenti di beni storici che appartengono allo Stato. Del ritrovamento è stato informato anche il nucleo speciale del Tpc Fvg comandato dal capitano Lorenzo Pella.