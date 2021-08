Segue i segnali dei boscaioli credendoli del Cai: famiglia si perde in montagna, raggiunta nella notte dai soccorritori

RAVASCLETTO - Erano convinti di seguire i segnali dei sentieri Cai e invece si trattava di bolli rossi apposti dai boscaioli per segnare proprietà e piante da abbattere. Per questa incomprensione una famiglia di turisti di San Giovanni Persiceto (Bologna), composta dal padre di 48 anni, dalla madre di 45 e dal figlio di 11, ha perso l'orientamento rientrando da un'escursione sul monte Zoncolan e ha dovuto chiedere aiuto al Soccorso alpino.

L'allarme è stato raccolto, nella tarda serata di ieri, dalla stazione di Forni Avoltri del Cnsas Fvg. La famiglia era partita da Ravascletto (Udine) con la funivia e intendeva rientrare a valle a piedi, seguendo un tratto di sentiero e poi il tracciato della pista da sci. I tre erano scesi da quota 1.583 verso valle ma, seguendo i bolli rossi apposti su alcuni alberi come segnale per i boscaioli, si sono ritrovati disorientati in un bosco misto di faggi e abeti, a quota 1.300, sul versante settentrionale del monte. I soccorritori sono giunti in quota con i mezzi fuoristrada e da lì sono scesi a piedi utilizzando le coordinate fornite dal sistema di georeferenziazione, raggiungendo i dispersi e accompagnandoli, illesi, a fondovalle.