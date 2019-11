SAN DANIELE DEL FRIULI (UDINE) - Sedicenne muore in un incidente d'auto, era alla guida della vettura che si è schiantata contro un palo della luce, cappottando in un campo, e in macchina con lui c'erano altri sette ragazzi, tutti minorenni. Tragedia sulla strada tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele, lungo la provinciale 5, poco dopo l'una di notte di domenica 17 novembre. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.



La vittima abitava a Fagagna (Udine), secondo le prime notizie avrebbe preso l'Opel della mamma. Gli altri sette ragazzi sono feriti ma non in pericolo di vita.

