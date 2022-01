«I genitori devono saperlo. Ce la stiamo mettendo tutta, ma la situazione è drammatica». Ieri Maria Elisabetta Giannuzzi, alla guida del Primo e del Secondo comprensivo udinesi, si è trovata di fronte 74 assenze, vale a dire «quasi il 25% dell’organico». Un quarto di personale in meno. Un caso limite nel (peraltro acciaccato) panorama scolastico udinese, alla prova con la ripartenza dopo le feste. È andata decisamente peggio del previsto. «Sono riuscita a tamponare ma è stata dura. Una corsa ad ostacoli. Si spera che qualcuno rientri lunedì, poi dovrebbero prendere servizio alcuni supplenti. È una scommessa», dice Giannuzzi, fra gli oltre 70 presidi friulani che avevano firmato l’appello per ripartire in Dad per due settimane. Fra persone in malattia, in quarantena o contagiati, aspettative e sospensioni per la mancata vaccinazione, il quadro ieri, per la preside, è stato pesante. «Al Secondo avevo 39 assenti. Abbiamo fatto lezione in auditorium per due o tre classi contemporaneamente, a seconda dell’orario. Al Primo ne mancavano 35 ma qualcuno dovrebbe rientrare lunedì. C’è stata una mole inaspettata di docenti positivi. Una quindicina in totale sui due comprensivi, fra contagi e quarantene».

Molte anche le assenze fra gli alunni. «In una classe di 17 ne mancano undici. In una secondaria 7-8 genitori hanno chiesto la Dad per positività». Una situazione difficile in cui «per alcuni plessi sarò costretta a far partire l’orario ridotto: lo ho già comunicato alle famiglie». Già oggi, per le assenze in cattedra, «alla Valussi avremo orari differenziati: qualcuno entrerà alle 9». Paolo De Nardo contava «3 contagiati e 4 sospesi» fra i docenti: «Stiamo cercando supplenti».

SUPERIORI

Non va meglio alle superiori. Monica Napoli (Stringher) descrive icasticamente la situazione come «siamo nel marasma». «Circa 30 ragazzi in isolamento, più altri assenti “non si sa perché”». Fra i prof, «8 o 9 docenti assenti» per varie ragioni. «Non avevamo abbastanza assistenti tecnici e collaboratori e non abbiamo potuto aprire le cucine». Ma si contano anche «6 assenti negli uffici». In altri istituti a Udine, anche 4 classi in Dad. «Noi potremmo metterne una da domani se mi confermano la positività», dice Napoli.

PREPARATIVI

E poi c’è chi si prepara al temuto debutto lunedì, complice un ritorno anticipato sui banchi a settembre. «Ho pronto un piano per lunedì e poi vedrò quello che verrà. Posso contare su persone che lavorano con responsabilità e passione e questo è molto bello», dice Elena Romano (Faedis). Anche lei era stata fra i molti firmatari (quasi il 50% dei presidi friulani) dell’appello, preoccupata dalla «sostenibilità del sistema», dal lievitare dei contagi e dalle difficoltà di rintracciare supplenti. «Ci teniamo alla scuola. Non vogliamo che si arrivi al collasso», aveva detto giovedì. Elena Venturini (Pozzuolo) ieri era a caccia di supplenti, in vista della riapertura del 10, mentre Vincenzo Caico (Monfalcone), fra i promotori dell’appello per la riapertura in Dad, ieri era già alle prese con la conta dei contagiati: «Abbiamo un bel po’ di studenti positivi o in quarantena».