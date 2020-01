​Fanno le pulizie a scuola e trovano una bustina con dentro la droga

UDINE - Una bustina contenente 0,2 grammi di marijuana è stata rinvenuta e sequestrata ieri dai Carabinieri della sezione radiomobile di Udine, in un'aula di un istituto superiore udinese. La presenza della bustina di stupefacente è stata notata dagli addetti alle pulizie all'interno dell'Ipsia Ceconi, in un'aula destinata ad attività scolastiche per tutte le classi. A scuola sono quindi intervenuti i militari dell'Arma che hanno sequestrato la sostanza e avviato indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA